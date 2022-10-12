الأبيض: الصناعة الدوائية على مستوى متقدم

زار وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال “فراس الأبيض” مصنع Serum & Solutions للأمصال في بلدة سرعين التحتا، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة المصنع الدكتور محمد عبدالله، والمدير العام حمد عبدالله والجهاز الفني.

وفي ختام الجولة على أقسام المصنع، قال الأبيض: “زرنا أحد مصانعنا الوطنية واطلعنا على قدرته وجهوزيته للمواكبة في حال تفشي وباء الكوليرا”.

وأضاف: “نحن وشركاؤنا الدوليون سعداء بالزيارة للاطلاع على المستوى المتقدم في الصناعة الدوائية، وهو مصنع أخضر Ecco freindy عالي الجودة وعلى درجة عالية من الجهوزية، والكميات المتوفرة في المصنع تكفي حاجات السوق لفترة طويلة”.

وفي وقت سابق، أكّد ممثلو مصانع الأمصال في لبنان خلال لقائهم وزير الصحة توافر كميات كبيرة من الأمصال تكفي للأشهر الثمانية المقبلة، إضافةً الى توافر المواد الاولية اللازمة لتصنيع الأمصال.