الأبيض: القطاع الصحي جزءٌ من الصمود.. وواجبنا الأساسي الجهوزيّة

تفقّد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، يرافقه رئيس دائرة المستشفيات في الوزارة هشام فواز، مستشفى مشغرة الحكومي، مطلعًا من مديرها العام عباس رضا على جهوزية المستشفى للحالات والأوضاع الطارئة، التي تأتي ضمن التحضير لخطة طوارئ، بالإضافة إلى افتتاح قسم الـ”سكانر” في قسم الأشعة.

وقال الأبيض في لقاء موسع في المستشفى: “لدينا في لبنان حرب واعتداءات وعدوان وهناك شهداء سقطوا، والكلمة الأساسية في أي حرب هي الجهوزية. ونحن كقطاع صحي واجبنا الأساسي أن نكون على درجة عالية من الجهوزية في حال لا قدّر الله حصلت أي إصابات نكون موجودين وندعم أهلنا”.

وأضاف: “في تأمل في أداء العدو الإسرائيلي وأسلوبه، خصوصًا ما فعله في غزة. فقد استهدف القطاع الصحي لأنه يشكل جزءًا من الصمود والإرادة لأي مجتمع، لذلك يعتقد أنه في حال استطاع كسر هذا القطاع، فهو يحدّ من إرادة هذا الشعب وعزيمته، فوجب علينا الرد برفع جهوزيتنا والخطوات التي حصلت في موضوع التحضير والتدريب، وتم إقرار سلف للمستشفيات الحكومية تسمح لها بتأمين حاجياتها، وصدر المرسوم، وهذا الأمر طال بعض المستشفيات في الخطوط الأمامية”.

وتابع: “لقد وجدت أن الأمور جيدة في مستشفى مشغرة والجهوزية بأفضل وضعية، ويضاف إلى ذلك هموم الناس والخدمات التي يمكن لنا أن نقدمها لهم، لا سيما في هذا الظرف الاقتصادي الصعب، خصوصًا للطبقات الأكثر هشاشة، فالملجأ الأول لها هو المستشفى الحكومي وخطتنا في وزارة الصحة تطوير القطاع الصحي الحكومي وتكبيره”.

وكان في استقبال الوزير الأبيض والوفد المرافق ورضا والطاقم الطبي والتمريضي والإداري والفني، الشيخ حسن أسعد ممثلًا النائب قبلان قبلان، رئيس اتحاد بلديات البحيرة يحيى ضاهر ورؤساء بلديات، إلى ممثلين عن الأجهزة الأمنية والأحزاب والقوى الوطنية وفاعليات المنطقة.