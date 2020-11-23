الأبيض: المفاعيل الايجابية للاغلاق العام تظهر قريباً

غرّد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس أبيض عبر تويتر عن آخر تطورات فيروس كورونا، قائلا: “بشكل عام، حمل الأسبوع الماضي بعض الأخبار الجيدة في الجهود المبذولة في مواجهة الكورونا في لبنان. فبالإضافة إلى التطورات الواعدة على جبهة اللقاح، والذي من المفترض وصوله اعتبارًا من منتصف شباط وفقًا لوزارة الصحة، كانت هناك 3 تطورات أخرى جديرة بالملاحظة:

أولاً، سجلت منظمة الصحة العالمية زيادة في أسرة العناية بمقدار ٥٥ سريرًا (٣٧٢ في ١٣ نوفمبر إلى ٤٢٧ في ٢٠ نوفمبر). ويتوقع اضافة المزيد قريباً بعد الاتفاق على التعريفات الجديدة التي طلبتها المستشفيات الخاصة.طبعا، لا يزال توفر العاملين وتحسين جودة الرعاية من القضايا التي يتعين معالجتها.

ثانياً، اصبح الفحص السريع لـ Antigen الكورونا متوفرا الآن. إنه اقل كلفة من PCR ولا يتطلب الكثير من الخدمات اللوجستية، ويمكن أن يعطي نتيجة في أقل من ٣٠ دقيقة. ما سيكون دوره في استراتيجية الفحص للكورونا، وهل سيتم الإبلاغ عن النتائج للسلطات على الفور للمساعدة على التتبع؟

أخيرًا، مع انه لم نشهد تزايدا في عدد فحوصات الكورونا في الايام الماضية، ولا تزال إيجابية الفحوصات عالية، لكننا لم نشهد ايضا اي ارتفاع كبير في الحالات الجديدة، او في عدد المرضى في حالة حرجة، او في عدد الوفيات. وقريبا سوف تبدأ المفاعيل الايجابية للاغلاق العام بالظهور”.

وأضاف: ” في الخلاصة، لم تهدأ العاصفة، لكن الوضع لا يزال تحت السيطرة. سوف يصاب العديد بالعدوى، والبعض منهم لن يتعافى بسرعة او بشكل تام. لكن، علينا استقبال هذه التطورات الطيبة كاخبار مشجعة، على طريق معركة طويلة وشاقة”.