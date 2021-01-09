الأبيض: الناس يدفعون بحياتهم ثمن القرارات المؤسفة

اعتبر مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي الدكتور فراس أبيض انّ “ما حدث خلال كانون الأول كان مؤسفاً ويستحقّ اللوم”.

وأضاف في تغريدة عبر “تويتر”: “الناس الآن يدفعون بحياتهم ثمن تلك القرارات المؤسفة. الارتفاع في أعداد مرضى كورونا في العناية في الثلاثة أيام الماضية هي نذير بالسوء على ما سيحدث في المستقبل. ٥٦ مريضاً في العناية (٤٦٩-٥٢٥)، ٢٤ مريضاً تنفس اصطناعي (١٤١-١٧٥)”.

توازياً، أشار مدير مستشفى الحريري في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، إلى أنه “حتى لو زادت المستشفيات من سعة أسرّتها، فإنها لن تستطيع المواكبة اذا استمر الإرتفاع الحاد في أعداد ​الكورونا​”.

وشدد على أن “المطلوب الآن نهج أكثر صرامة. اذا انتظرنا الى ان تمتلئ اسرة المستشفيات، فسيكون الوقت قد فات. إذا حكمنا من خلال التراخي الملاحظ في الشارع، فإن الأمور لا تسير على ما يرام”.