الأبيض بحث في وضع مستشفى الهراوي الحكومي

زار النائبان الياس أسطفان وجورج عقيص ومنسق منطقة زحلة في “القوات اللبنانية” ميشال فتوش، وزير الصحّة العامة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض في مكتبه، وتم البحث في وضع مستشفى الرئيس الياس الهراوي الحكومي في زحلة والمشاكل التي يعاني منها وكيفية ايجاد حلول لها في ظل الأزمة الإقتصادية التي تعاني منها الدولة وانعكاسها على كل المؤسسات العامة.

واذ شّدد المجتمعون على “اهمية تفعيل طابق العلاج الفيزيائي ومعالجة الحروق في المستشفى كونه المركز الوحيد في البقاع”، استوضح النائبان من الأبيض تاريخ بدء العمل في مشروع الطاقة المتجددة في المستشفى، وطمأن الى انه سيكون جاهزاً خلال الاشهر المقبلة.

كما شكر النائبان لوزير الصحة وطاقم الوزارة جهودهم في مواجهة الكوليرا، والحد من انتشاره، وتمنياً منه متابعة الإجراءات المتخذة في المدارس والمؤسسات العامة للمحافظة على سلامة المواطنين وأمنهم الصحي.

على صعيد آخر، يستمر النائبان اسطفان وعقيص بالتواصل مع مؤسسة “كهرباء لبنان” والدوائر المعنية للبحث في كيفية المحافظة على القطاع الكهربائي في مدينة زحلة والقرى المستفيدة من تغطية شركة “كهرباء زحلة” بعد 31 كانون الأول 2022، اي بعد انتهاء العقد التشغيلي بينها وبين وزارة الطاقة، ما يمنع العتمة الشاملة عن الأهالي وانعكاسها على حياتهم ومصالحهم.