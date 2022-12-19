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الأبيض بحث مع نقابة مستوردي المعدات الطبية في سبل عدم انقطاعها من السوق

منذ 4 دقائق
وزير الصحة فراس الأبيض

وزير الصحة فراس الأبيض

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استقبل وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض وفداً من نقابة تجار ومستوردي المعدات والمواد الطبية والمخبرية في لبنان برئاسة النقيب انطوان فواز، الذي أَعرَب عن “رغبة الشركات المنتسبة للنقابة في وضع جميع امكاناتها في تصرف وزارة الصحة وحرصها على التأسيس للتعاون والتنسيق المستمر معها بناء على الثقة المتبادلة”.

من جانبه، أكد الأبيض أن “وزارة الصحة مستعدة للتعاون مع النقابة لما فيه مصلحة المريض كما الشركات المستوردة التي تلتزم بالقوانين والاخلاقيات المهنية”.

وأضاف: “ان وزارة الصحة كجهة ناظمة تحرص على توافر المعدات الطبية والمخبرية العالية الجودة لضمان تقديم رعاية طبية جيدة للمريض”.

كما تناول البحث سبل التعاون لتفادي حصول أي نقص في المستلزمات الطبية الاساسية في السوق اللبناني.

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