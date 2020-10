الأبيض: تضاعف الحالات بوحدة رعاية القلب لعدم العثور على الأدوية اللازمة

كشف مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي الدكتور فراس الابيض عبر تويتر، انه “في الإجتماع الذي عقد اليوم لقسم الطوارئ غير المخصص لكوفيد-19، أفيد عن تضاعف عدد الحالات التي تدخل بحالة طارئة إلى وحدة رعاية القلب بالفترة الاخيرة، وذلك يرجع أساسًا إلى الزيادة في عدد المرضى الذين يعانون من قصور القلب غير القادرين على العثور على الأدوية اللازمة بما في ذلك “فوروسيميد”، وهو دواء غير مكلف مدر للبول”.

In a briefing today by our Non-Covid Emergency department, the number of emergency admissions to the Cardiac Care Unit has doubled recently mainly due to an increase in patients with heart failure unable to find needed medications including Furosemide, an inexpensive diuretic.

