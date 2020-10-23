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الأبيض: تضاعف الحالات بوحدة رعاية القلب لعدم العثور على الأدوية اللازمة

منذ 6 دقائق
مستشفى رفيق الحريري

مستشفى رفيق الحريري

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كشف مدير مستشفى رفيق الحريري الحكومي الدكتور فراس الابيض عبر تويتر، انه “في الإجتماع الذي عقد اليوم لقسم الطوارئ غير المخصص لكوفيد-19، أفيد عن تضاعف عدد الحالات التي تدخل بحالة طارئة إلى وحدة رعاية القلب بالفترة الاخيرة، وذلك يرجع أساسًا إلى الزيادة في عدد المرضى الذين يعانون من قصور القلب غير القادرين على العثور على الأدوية اللازمة بما في ذلك “فوروسيميد”، وهو دواء غير مكلف مدر للبول”.

 

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