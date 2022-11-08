الأبيض: تفشّي الكوليرا سيكون خطيرًا!

حذّر وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال “فراس الأبيض” من أن “عدم إلتزام إجراءات الوقاية وإهمال النظافة سيساعدان حتماً في انتشار الكوليرا”، داعيًا “المواطنين إلى عدم التساهل مع الكوليرا لأنّ تفشّيه سيكون خطيراً”.

وأكّد في حديث لـ”إذاعة النور”، أن “هناك مسؤوليات كبيرة تقع على عاتق الوزارات الأخرى، وهناك دور كبير جداً مطلوب من وزارة الطاقة من أجل تأمين الكهرباء لمحطات ضخّ المياه لتأمين المياه النظيفة لمنازل المواطنين، لكي لا يضطر المواطن للبحث عن مصادر للمياه غير موثوقة”.

وأضاف: “وعدنا وزير الطاقة هذا الأسبوع أنّه مع وصول الوقود العراقيّ إلى لبنان من المفترض لمس التحسّن في هذا الموضوع”، لافتًا إلى أنّ “هناك تعاونًا مع وزارة الداخلية والبلديات، من أجل فحص مصادر المياه وكذلك مع وزارة التربية من أجل متابعة الجهد الذي يقومون به في المدارس، ومع وزراة الزراعة من أجل فحص المزروعات لأنّه في بعض المناطق يتمّ ريّ المزروعات بمياه الصرف الصحيّ ومياه مبتذلة”.

وحذّر من أنه “في حال استوطن الكوليرا في لبنان، فهذا يؤثر بشكل خطير على زراعتنا والتصدير الزراعيّ، وكذلك على السياحة”.

وقال: “السبت ستبدأ حملات التلقيح في المناطق الأكثر عُرضة في الشمال والبقاع، استلمنا 13400 لقاح من فرنسا تمّ استخدامها مع العاملين الصحيّين خط الدفاع الأول، وهناك 600 ألف للموجة الأولى من نشر اللقاح في هذه المناطق، ونعمل على تأمين مليون ونصف إلى مليون و800 ألف جرعة للمرحلة الثانية”.