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الأبيض: على الدول القادرة ضمان فرص متساوية للحصول على اللقاحات

منذ ساعتين
وزير الصحة فراس الأبيض

وزير الصحة فراس الأبيض

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لبّى وزير الصحة فراس الأبيض، دعوة رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عبدالله شهيد، الدول الأعضاء إلى المشاركة في المناقشة الرفيعة المستوى بعنوان “تحفيز الزخم من أجل التلقيح الشامل”.

تحدث في المناقشات رؤساء الدول والحكومات ووزراء الصحة من 124 دولة، وشارك المتحدثون الرسميون وممثلو هذه الدول بكلمات مسجلة مسبقا عبر تقنية الفيديو.

وألقى الأبيض كلمة مصورة أبرز ما جاء فيها: “إن العالم قرية صغيرة مترابطة، وهذا درس تعلمناه ليس من الإنترنت بل من فيروس صغير، كوفيد-19 الذي لا يقف عند حدود أو عرق أو جندر”. نحن جميعا متساوون أمام الفيروس، لكننا في الواقع غير متساوين في فرص الحصول على هذه اللقاحات التي تعني الفرق بين الحياة والموت”.

وختم برسالة إلى الدول المتقدمة قائلا: “إن المسؤولية تقع على عاتق الدول التي تمتلك القدرة أو التكنولوجيا لضمان فرص متساوية للجميع للحصول على هذه اللقاحات”.

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