الأبيض: لبنان الأسوأ وبائياً

أشار مدير عام مستشفى رفيق الحريري فراس الأبيض الى أن “توصية لجنة اجراءات كورونا استندت، أمس الأربعاء، بتمديد الإغلاق العام لأسبوعين اضافيين، إلى واقع امرين رئيسيين:

أ. تقييم الوضع الحالي لانتشار العدوى المجتمعية للوباء.

ب. تقييم القدرة الحالية للنظام الصحي على استيعاب المرضى والاستجابة لمتطلبات المرحلة الحالية والقادمة”.

وأضاف عبر “تويتر”، “احدى المؤشرات الرئيسية لانتشار الفيروس في المجتمع هي النسبة المئوية للفحوصات الايجابية في اليوم. يشير تصاعد النسبة المئوية للفحوصات الإيجابية إلى انتشار أسوأ في المجتمع. وتُظهر الرسوم البيانية الزيادة الحادة لهذه النسبة خلال الأسابيع الماضية”.

وتابع، “تعد نسبة إشغال أسرة وحدة العناية مؤشرا على قدرة النظام الصحي على الاستجابة للمتطلبات المتزايدة. على الرغم من الزيادة الأخيرة في أسرة المستشفيات، فإن البيانات من WHOLebanonو mophleb تُظهر بوضوح أن المستشفيات تعمل بكامل طاقتها تقريبًا بسبب الارتفاع الحاد في الحالات”.

واوضح انه “وفقًا لمعايير who في تقييم المرحلة الوبائية، يقع لبنان حاليًا في المستوى الرابع (وهو الاسوء): وباء خارج عن السيطرة مع قدرة محدودة للنظام الصحي، مما يتطلب تدابير مكثفة لتجنب ارتفاع الطلب على الخدمات الصحية وبالتالي زيادة معدلات الاعتلال والوفيات بشكل كبير”.

وقال، “في الأسبوع الماضي، سجل لبنان أسوأ حصيلة وفيات اسبوعية منذ بداية الوباء. سيؤدي رفع أو تخفيف اجراءات الإغلاق في هذا الوقت بالتأكيد إلى انهيار النظام الصحي مما يؤدي إلى المزيد من الوفيات. هذا قرار غير مقبول وغير اخلاقي. يجب علينا احتواء الانتشار”.