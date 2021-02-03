الأحد 6 ذو القعدة 1443 ﻫ - 5 يونيو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأبيض: لحملة تطعيم كفوءة أو الإفلاس

3 - فبراير - 2021
فراس ابيض

فراس ابيض

A A A
طباعة المقال

اكد رئيس مستشفى الحريري د. فراس أبيض أنّه بينما ينتظر اللبنانيون تحسن أرقام الكورونا حتى يتمكنوا من مغادرة منازلهم ، ينتظر عاملو الرعاية الصحية تحسن أرقام الكورونا حتى يتمكنوا من العودة إلى منازلهم. ومع ذلك، لا بد أن الأرقام الأخيرة كانت مخيبة للآمال لكليهما.

وقال عبر تويتر: انخفضت نسبة الفحوصات الموجبة المبلغ عنها أمس إلى ١٦٪ ، وانعكس ذلك في انخفاض العدد اليومي للحالات الجديدة. الأمل هو أن يستمر هذا ويتحول إلى نمط تراجعي في الاعداد. الا ان الرقم الحالي ما زال أعلى مما يجب أن يكون عليه من أجل التخفيف الآمن للإغلاق.

وأضاف: في غضون ذلك، فان المستشفيات ليست في وضع أفضل. تحدث المآسي يوميًا في أقسام الطوارئ والأجنحة العادية ووحدات العناية المركزة، وهي، للأسف، موثقة في الصحافة المحلية والدولية. لا تستطيع سعة المستشفيات المتبقية تحمل أي زيادة كبيرة في الحالات.

ولفت أبيض إلى أنّ أمس سجلت أعلى حصيلة يومية للوفيات منذ بداية الوباء. وسجل لبنان في شهر كانون الثاني، عدد وفيات يعادل تقريبا العدد الإجمالي المسجل في العام الماضي. الوفيات هي ثمن باهظ ندفعه عندما يستفحل الوباء إذا تم اتخاذ خيارات خاطئة.

وسأل: هل يمكن للفقراء والضعفاء، أو قطاعات الأعمال المتردية، أن يتحملوا تمديدا آخر للإغلاق. على الارجح كلا. يكشف النشاط المتزايد في الشارع أن الكثيرين يتحدون إجراءات الإغلاق أو يعملون حولها. الجوع يمكنه أن يكون دافعًا قويًا.

وختم: اختصار، نجد أنفسنا حاليا بين المطرقة والسندان.السؤال الظاهر هو التمديد أو عدم التمديد. في الواقع ، كلاهما وجهان مختلفان لعملة واحدة سيئة. المغير الوحيد للعبة الآن هو اللقاح، وحملة تطعيم كفوءة. اما ذلك، أو الإفلاس.

    المزيد من أخبار لبنان

    بعلبك
    بالفيديو… معمل لتصنيع المخدرات في “الشراونة”
    إصابات للجيش في “الشراونة” وتوقيف أشخاص (صور)
    نجيب ميقاتي
    ميقاتي يحذّر من التعدّي على ثروة لبنان المائية!

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    رخص قيادة هذه البلدان تمكّنك من التجول بأريحية في دبي!
    الجيش اللبناني
    أحداث الشراونة.. اشتباكات عنيفة واستشهاد عنصر في الجيش اللبناني “فيديو”
    مصرف لبنان
    حاكم مصرف لبنان يكشف قيمة الاحتياطي المتبقي في “المركزي”