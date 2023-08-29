الأبيض: لدعم القطاع الصحيّ في هذه الظروف الصعبة

تسلّم وزير الصحة فراس الأبيض هبة من جمعية الإغاثة الإسلامية – لبنان ممولة من مكتب الجمعية في بريطانيا، تتضمن معدات طبية وتجهيزات للمستشفيات الحكومية التالية: سير الضنية وبعبدا وضهر الباشق وحلبا.

جاء ذلك في لقاء في وزارة الصحة العامة حضره المدير العام للجمعية أكرم صادق علي، والمديرون العامون للمستشفيات المذكورة. وبموجب الهبة سيتم تجهيز وتطوير أقسام لجراحة العيون والأشعة وغسيل الكلى والطاقة بحسب حاجة كل مستشفى.

ولفت الوزير الأبيض إلى “أن أهمية المشروع تكمن في دعم المستشفيات الحكومية للاستمرار بخدماتها وتطوير عدد منها”، مشيرًا إلى أنّ هذه المستشفيات أثبتت وسط الأزمات المتلاحقة التي يمر بها لبنان أنها تقف في الصف الأول إلى جانب المرضى سواء اللبنانيين أم المقيمين، ولا سيما منهم الشرائح الأكثر حاجة. ومن الواجب الاستمرار في دعم هذه المستشفيات على غرار هذا المشروع ومشاريع أخرى مماثلة في المستقبل”.

وتوجه الأبيض بالشكر لجمعية الإغاثة الإسلامية – مكتب لبنان وسائر فروع الجمعية المنتشرة في العالم، ولا سيما مكتب بريطانيا الذي موّل المشروع الحالي، منوهًا بما أظهرته الجمعية من حرفية في تخطيط المشاريع وتنفيذها.

ولفت إلى “أن جمعية الإغاثة واستشعارًا منها بدقة الوضع الذي يمر به النظام الصحي في لبنان أكدت لوزارة الصحة العامة وقوفها المستمر إلى جانب هذا النظام لمساعدته على الاستمرار في الظروف الصعبة”.