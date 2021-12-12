الأبيض: لزيادة المناعة المجتمعية عن طريق اللقاح

تفقد وزير الصحة العامة فراس الابيض مستشفى عبد الله الراسي الحكومي في حلبا.

وقال: “أعداد الاصابات بكورونا تتزايد، ويومياً نرى دخول أعداد كبيرة من المواطنين الى المستشفيات، وهذا أمر مقلق وخصوصا وضع المستشفيات في ظل الظروف التي نمر بها، لذلك فإن أفضل طريقة لحماية أنفسنا هو زيادة المناعة المجتمعية من طريق اللقاح. لذلك كانت الحملة التي بدأت بالامس وكان الاقبال جيد جدا، واليوم ما نشاهده أن أعداد المواطنين الذين يريدون التلقيح كبيرة، والذي لفتني التنظيم المميز، وهذا ما يريح المواطنين ويجعلهم يتلقون اللقاح بطريقة منظمة”.

واضاف: “محافظة عكار تهمنا، لان نسبة التلقيح فيها متدنية، ويهمنا أن نرفع هذه النسبة بسرعة قبل وصول المتحور الجديد”.

وردا على سؤال، حول الخوف من انتشار المتحور، قال: “الارقام ستزيد في لبنان كبقية البلدان، لذلك يهمنا أن نسرع ونزيد المناعة المجتمعية”.

وحول دعم القطاع الصحي، قال: “اتفقنا مع البنك الدولي الذي رفع نسبة التعرفة التي تتقاضاه المستشفيات من وزارة الصحة

بـ3 أضعاف ونصف الضعف، وتحدثنا مع دولة الرئيس عن العاملين بالمستشفيات الحكومية لناحية مساواتهم بالعاملين بالادارة العامة وضرورة شمولهم المساعدة الاجتماعية وزيادة بدلات النقل”.

وقال: “برأيي هذا لا يكفي هنالك دعم من المفروض ان يأتي للمستشفيات، وحاليا هناك قرض من البنك الاسلامي للتنمية”.

وتابع: “بالنسبة الى مستشفى الراسي فقد اعطى نموذجا مميزا في منطقة عكار وهو بادر الى فتح أقسام كورونا وزاد من قدرته الاستيعابية وهذا امر جيد جيداً”.