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الأبيض لـ"اليونيسف": لبنان بحاجة لمستوى جيد ومستدام من الخدمات الصحية

منذ 16 ثانية
وزير الصحة فراس الأبيض خلال اجتماع تنسيقي مع اليونيسف

وزير الصحة فراس الأبيض خلال اجتماع تنسيقي مع اليونيسف

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عقد وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع ممثل منظمة اليونيسيف في لبنان إدوارد بيجبيدير يرافقه وفد من المنظمة، بحضور عدد من المعنيين في وزارة الصحة العامة. وتم البحث في ما تم تنفيذه من خطة 2023 لدعم مراكز الرعاية الأولية والتي وضعت بالتعاون بين” اليونيسف” ووزارة الصحة العامة، إضافة إلى خطة عمل 2024 وأولوياتها وسائر البرامج المشتركة الجاري تنفيذها والمستقبلية.

وأبدى الوزير الأبيض “ارتياحه لما تم تحقيقه من تقدم كبير وسط ظروف شديدة الصعوبة ما أضفى على هذا التقدم أهمية مضاعفة”.

وشدد على “حاجة لبنان للمضي قدمًا في تأمين مستوى جيد ومستدام لخدمات مراكز الرعاية الصحية الأولية، على أساس مؤشرات واضحة ودقيقة”، مؤكدًا “أهمية الرقمنة في هذا المجال”، ولافتًا إلى “وجوب إدراجها من ضمن أولويات الخطط المرتبطة بالنظام الصحي”.

ونوه وزير الصحة بـ “التعاون مع “اليونيسف “والذي يشكل دعمًا مستمرًا وأساسيًا في ظل ما يعانيه لبنان ونظامه الصحي من محدودية في الموارد”.

كذلك لفت بيجبيدير إلى “التزام اليونيسف دعم وزارة الصحة العامة والخطط المناسبة للمساهمة الفعالة بتنمية القطاع الصحي”. وشكر الأبيض على “ما يظهره من تعاون وثيق”، مثنيًا على” التقدم الذي أحرزه في تطوير القطاع الصحي العام في لبنان”.

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