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الأبيض: للأسف كلام هارون دقيق للواقع السيئ

17 - يناير - 2021
فراس الأبيض

فراس الأبيض

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أكد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس الأبيض في تغريدة ‏عبر “تويتر” أنه “للاسف، كلام نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون ‏حول امتلاء اسرة كورونا في المستشفيات بما فيها اقسام الطوارئ هو ‏توصيف دقيق للواقع السيئ، وخاصة في بيروت، وجبل لبنان، والنبطية. ‏كان الله بعون المرضى واهاليهم، كما بعون الاطقم الطبية والتمريضية ‏والاسعافية‎”.‎

وكان هارون رأى أن “المشهد الوبائي في لبنان يعكس جزءاً من الواقع ‏وليس كلّه، معتبرا أن المشهد الحقيقي أسوأ بعد‎”.‎

وأوضح النقيب في حديث لـ”الشرق الاوسط” أن الأسرة كلها مشغولة في ‏الأقسام المخصصة لمرضى كورونا فضلاً عن امتلاء أقسام الطوارئ، ‏كاشفا أنه لا يوجد في المستشفيات الخاصة سرير واحد لا لمريض ‏كورونا ولا غيره، وهناك العشرات من المرضى يتنقلون من مستشفى ‏إلى آخر بحثاً عن سرير‎.‎

وقال:” الواقع أنّ مستشفيات لبنان تخطّت طاقتها الاستيعابيّة‎”.‎

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