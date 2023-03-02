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الأبيض: لمعالجة المشاكل والحدّ من النزف في القطاع الصحيّ

منذ 53 دقيقة
وزير الصحة فراس الأبيض

وزير الصحة فراس الأبيض

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حيا وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، “نقابة الممرضات والممرضين في عيدها العشرين”، ووجه لها الشكر “على المستوى الراقي من الحوار الذي حاول أن يصل إلى حلول لهذه المعضلة التي نواجهها في لبنان، فالمشاكل المادية والسياسية تنعكس على القطاع الصحي والحل يكمن في معالجة هذه المشاكل للحد من النزف الذي يحصل في القطاع الصحي والتمريضي”.

الأبيض تطرق إلى الإستراتيجية الوطنية للصحة التي أطلقتها الوزارة منذ ثلاثة أسابيع، فقال: “الاستراتيجية اعتبرت أن النقص في الكوادر البشرية والتمريضية هو التحدي الأكبر الذي سنواجهه في السنوات المقبلة، لذلك دعت وزارة الصحة نقابة الممرضين والممرضات، والنقابات المعنية في القطاع الصحي، والوزارات المعنية، والجهات الدولية، إلى تنسيق الجهود وتوحيدها كي تصب جميعها في خانة دعم الكوادر التمريضية وتحسين ظروف عملها”.

وتابع: “نعمل بجدية وبالشراكة مع الجميع بهدف المحافظة على من تبقى من الطواقم التمريضية واسترجاع الزملاء والكوادر الذين غادروا الوطن”.

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