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الأبيض: ما زلنا غير راغبين في السيطرة على حدودنا

25 - فبراير - 2021
الدكتور فراس أبيض

الوزير الدكتور فراس أبيض

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غرّد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس الابيض عبر “تويتر”.

وكتب: “بعد مرور عام على وصول أول حالة إصابة بفيروس كوفيد إلى لبنان على متن طائرة، ما زلنا غير قادرين أو غير راغبين في السيطرة على حدودنا. لاحظ 15 حالة إيجابية وصلت على رحلة واحدة من النجف”.

وأرفق التغريدة بصورة تشير إلى نتائج فحوص الرحلات التي وصلت إلى بيروت في 21 و23 شباط.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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