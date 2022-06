الأبيض: ما زلنا غير راغبين في السيطرة على حدودنا

غرّد مدير مستشفى رفيق الحريري الجامعي فراس الابيض عبر “تويتر”.

وكتب: “بعد مرور عام على وصول أول حالة إصابة بفيروس كوفيد إلى لبنان على متن طائرة، ما زلنا غير قادرين أو غير راغبين في السيطرة على حدودنا. لاحظ 15 حالة إيجابية وصلت على رحلة واحدة من النجف”.

وأرفق التغريدة بصورة تشير إلى نتائج فحوص الرحلات التي وصلت إلى بيروت في 21 و23 شباط.

One year after the first Covid case arrived in Lebanon on a plane, we are still not able, or not willing, to control our borders. Note the 15 positive cases arriving on one flight from Najaf. 😔 pic.twitter.com/7bQpm1xuJ5

— Firass Abiad (@firassabiad) February 25, 2021