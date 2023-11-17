الأبيض من طرابلس: نبذل الجهود لرفع الجاهزية لمواجهة أي حرب محتملة

زار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض يرافقه مدير المستشفى الحكومي في طرابلس ناصر عدرة، دار الإفتاء في طرابلس، والتقى مفتي طرابلس والشمال الشيخ محمد إمام، في حضور رئيس دائرة أوقاف طرابلس الشيخ بسام البستاني وعضو المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى منذر حمزة.

بداية، هنّأ الوزير الأبيض المفتي بانتخابه نائبًا لرئيس المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى وتمنى له التوفيق في مهامه الجليلة. ثم عرض للجهود التي تبذلها الوزارة لرفع الجاهزية لمواجهة أي تداعيات محتملة للحرب القائمة في غزة، إضافة إلى الجهود التي تبذلها الوزارة لدعم المستشفيات الحكومية ورفع مستوى إمكانياتها المختلفة لتتمكن من تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين بخاصة في ظل هذه الظروف الصعبة.

وأكد الأبيض للمفتي أنّ “الوزارة تولي موضوع غسيل الكلى ومرضى السرطان الأهمية الكبيرة، من هنا كان افتتاح قسم لعلاج مرضى السرطان في مستشفى أورانج ناسو الحكومي”.

بدوره، شكر المفتي إمام للوزير الأبيض هذه “الزيارة الودية وإطلاعه على الجهود المبذولة لرفع الجاهزية لمواجهة الأزمات المحتملة، بخاصة أنه يوليها أهمية عالية”، كما أثنى على “جهوده وسعيه الدؤوب لتأمين الدعم اللازم الذي يمكّن الوزارة من التطوير ورفع مستوى الخدمات الطبية التي يحتاجها اللبنانيون بخاصة في ظل هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها وطننا لبنان”.

ثم كانت مداخلة لحمزة الذي أكد لوزير الصحة أنّ “أبناء طرابلس والشمال يشكرون له الاهتمام الصادق والفعال ومتابعته الشخصية لأمور منطقة الشمال الصحية”، كما أثنى على “جهود وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال ناصر ياسين للأمور البيئية في طرابلس والشمال”.