الأحد 19 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 3 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأبيض من "كوب28": نعمل على تهيئة مؤسساتنا لمواجهة التغير المناخي

منذ 10 دقائق
وزير الصحة فراس الأبيض

وزير الصحة فراس الأبيض

A A A
طباعة المقال

تحدث وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض عن تأثير التغير المناخي على الصحة، من خلال المياه والتصحر والتلوث التي تزيد أمراض التنفس والسرطان وغيرها.

وأضاف خلال حديث للـLBCI على هامش فعاليات cop28، أن في لبنان، واجهنا مشاكل عدة في السنوات الماضية لها علاقة بالمناخ، كانتشار الكوليرا بسبب شح المياه، إضافة إلى نسبة مرتفعة بالسرطان والربو، وهذا يتعلق بالتلوث.

وأشار وزير الصحة إلى أنه للوزارة دور في التحضير للتغير المناخي، لافتًا إلى أن الخطة التي يُعمل عليها تتضمن تهيئة المستشفيات والمراكز الصحية للعمل على الطاقة الشمسية.

كما رأى الأبيض أنّ المسؤولية المشتركة هي أحد المبادئ الأساسية في مؤتمر اليوم، خصوصًا وأن لبنان بلد يستقبل عددًا كبيرًا من النازحين.

    المزيد من أخبار لبنان

    المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان
    قبلان: تل أبيب تغرق بوحل حرب المدن.. ولن تخرج بنصر
    النائب سيمون أبي رميا
    أبي رميا: سنعمل لتأمين البيئة الملائمة لـ "ذوي الاحتياجات الخاصة"
    الحدود اللبنانية الجنوبية
    "حزب الله" يُنفّذ سلسلة عمليّات على مواقع العدوّ.. وغارات مكثّفة تستهدف الجنوب

    الأكثر قراءة

    حزب الله
    تقرير إسرائيلي يكشف "خطة" حزب الله!
    حادث سير (تعبيرية)
    وفاة ممثل مصري كبير في حادث مرور مأساوي
    كتائب القسام
    غزة تحت النار
    بـ "العبوات الناسفة".. القسام تستهدف قوة قوامها 60 جنديا إسرائيليا