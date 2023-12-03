الأبيض من "كوب28": نعمل على تهيئة مؤسساتنا لمواجهة التغير المناخي

تحدث وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض عن تأثير التغير المناخي على الصحة، من خلال المياه والتصحر والتلوث التي تزيد أمراض التنفس والسرطان وغيرها.

وأضاف خلال حديث للـLBCI على هامش فعاليات cop28، أن في لبنان، واجهنا مشاكل عدة في السنوات الماضية لها علاقة بالمناخ، كانتشار الكوليرا بسبب شح المياه، إضافة إلى نسبة مرتفعة بالسرطان والربو، وهذا يتعلق بالتلوث.

وأشار وزير الصحة إلى أنه للوزارة دور في التحضير للتغير المناخي، لافتًا إلى أن الخطة التي يُعمل عليها تتضمن تهيئة المستشفيات والمراكز الصحية للعمل على الطاقة الشمسية.

كما رأى الأبيض أنّ المسؤولية المشتركة هي أحد المبادئ الأساسية في مؤتمر اليوم، خصوصًا وأن لبنان بلد يستقبل عددًا كبيرًا من النازحين.