الأبيض من مستشفى طرابلس الحكومي: هذا إنجاز كبير

تفقد وزير الصحة العامة فراس الأبيض ماراتون الأحد في مستشفى طرابلس الحكومي، وكان في استقباله رئيس مجلس إدارة المستشفى الدكتور فواز حلاب والطاقم الطبي.

وبعد جولة على الأقسام للاطمئنان على سير العمل وآليته، قال الأبيض: “نحن اليوم في ثالث محطة بجولتنا على مراكز اللقاح في الشمال بعد مستشفى عبد الله الراسي الحكومي والمنية الحكومي والآن في طرابلس، ونرى إقبالاً كثيفاً من المواطنين والمقيمين في لبنان على اللقاح، وهذا أمر ممتاز، ولكن في ظل الأرقام التي ترتفع من المهم جداً أن نزيد الحملة، وخصوصاً أنّ أوميكرون دخل البلد، والخوف إذا انتشر أكثر وأوضاع المستشفيات صعبة جداً”.

وشكر الأبيض لجميع مستشفيات ومراكز اللقاح وبخاصة المستشفيات الحكومية، “لما نعرفه من الظروف الصعبة، إن كان من جهة مرضى كورونا أو تجاه اللقاحات، فهم يخدمون أضعاف المتوقع، وهذا إنجاز كبير”، شاكراً للمتطوعين من الجمعيات غير الحكومية دولية او محلية “مؤازرتهم لهذه الحملة”.

وطمأن الى أن “الحالات إلى الآن خفيفة، ولكن علينا أن نأخذ الاحتياطات اللازمة وزيادة القدرة الاستيعابية لحماية المواطنين بدون شك. والمستشفيات الحكومية تعمل فوق طاقتها وقدراتها”، مبدياً “تقديم الدعم المطلوب”.