الأبيض: نبذل كل الجهود كي لا نصل إلى الإقفال العام

بحث رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي مع وزير الصحة العامة فراس الأبيض في السراي الحكومي اليوم، التطورات الأخيرة لانتشار فيروس كورونا.

وإثر اللقاء، أوضح الأبيض أن “الأعداد اليومية للإصابة بفيروس كورونا تتزايد، وفي نفس الوقت، لدينا قلق على الوضع الاستشفائي، مع أن الوضع في المستشفيات لغاية الآن لا يزال تحت السيطرة، ولم يزد عدد المرضى فيها وفي العناية الفائقة بشكل كبير، لكن المطلوب منا أن نكون على درجة من الجهوزية والاستعداد، في حال تزايد هذه الأرقام”.

وأشار إلى أننا “تباحثنا في عدة إجراءات تقوم بها الوزارة، ومنها افتتاح مركز طوارئ ميداني لكورونا من ضمن التجهيزات التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة للبنان في منطقة البيال، وهو سيسمح باستقبال المرضى الذين هناك شك بإصابتهم لإجراء تقييم لهم لمعرفة أوضاعهم، وهذا الأمر سيمكننا من مساعدة المرضى المصابين، وسيعلن عن هذا المركز خلال أيام وسنقوم مع الرئيس ميقاتي بزيارة ميدانية لافتتاحه”.

ولفت الأبيض إلى أننا “بحثنا في موضوع المستشفيات ورفع جهوزيتها، وزدنا عدد أسرة المستشفيات بنسبة 30 بالمئة تقريباً لغاية الآن، كما نعمل من أجل رفعها إلى أعداد أكبر في حال تطلب الوضع الوبائي ذلك، علمًا أننا نعلم جميعًا أنه للأسباب الإقتصادية والصحية والنفسية، طُرح موضوع الإقفال العام لكن لغاية الآن نبذل كل الجهود كي لا نصل إلى هذا الأمر”.

وعن موضوع المدارس، ذكر أن “هناك اجتماع اليوم ظهراً مع وزير التربية للبحث في هذا الموضوع لاتخاذ القرار المناسب،” مشيراً إلى أنه “يهمنا جداً استمرار العام الدراسي، خاصة أننا عطلنا عامين دراسيين في السابق، وأي تعطيل إضافي قد يكون أثره وخيمًا على طلابنا، لكن يجب أن نتأكد أن افتتاح المدارس سيتم بالطريقة الصحيحة من خلال عدة أمور من بينها نشر اللقاح بين التلاميذ والإدارة والمعلمين”.

وعن أعداد التلامذة الذين أخذوا اللقاح، قال: “هناك أكثر من 160 مدرسة مسجلة من وزارة التربية مع وزارة الصحة، ونحن نرسل الآن فرقًا ميدانية لهذه المدارس لإجراء التلقيح فيها”، متوقعاً أن “ينشط هذا الموضوع أكثر في الأيام المقبلة”.