الأبيض: نتخوّف من انتشار أوسع للكوليرا

أعرب وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال “فراس الأبيض” عن تخوّفه من انتشار أوسع للكوليرا إذا لم يتم تدارك الوضع في لبنان، مشيرًا إلى أنّ الكوليرا مرض سريع الإنتقال وعلينا الوقاية، ويمكن ألا يكون لدى المريض عوارض.

وفي حديث إلى محطة الـ LBC، قال الأبيض: “توقعنا وصول الكوليرا إلى لبنان وبؤرة الإنتشار لا زالت محصورة بمنطقة عكار”، مؤكدًا أن “هناك خلية أزمة متعددة الأطراف ولدينا إجتماعات متواصلة، وسنقوم بجولة على المنطقة المصابة لنرى ما يحصل على أرض الواقع ونتدارك الموضوع”.

وإذ ذكر أنّ الكوليرا بكتيريا سهل قتلها ويمكن القضاء عليها بغسل اليدين، والسيطرة على الكوليرا سهلة شرط تأمين المياه السليمة والنظيفة، أكّد الأبيض أنّ فحوصات الكوليرا متوفرة وهناك PCR لرصدها، والتعاطي مع هذا الوباء مختلف عن التعاطي مع كورونا فهي لا تنتقل بالهواء.

كما أشار إلى أنّ “القطاع الاستشفائي أثبت أنه قطاع قويّ ولكنه يئِنّ ولديه الكثير من الصعوبات في ظل الوضع الاقتصاديّ الصعب”.