الأبيض: نحاول الإسراع بعملية تأمين الادوية لمرضى السرطان

أكد وزير الصحة العامة فراس الابيض ان “مريض السرطان لا ينتظر الحلول، نحاول مع جميع الافرقاء التسريع بعملية تأمين الادوية لهم، نحن بأزمة اقتصادية عميقة وموازنة وزارة الصحة تقدر بحوالى 450 مليون دولار اما موازنتها المطروحة هي اقل من 100 مليون دولار”.

ولفت في حديث إذاعي الى ان “وضعنا الصحي هو انعكاس لوضعنا السياسي”، مشيراً الى “اننا بحاجة لرفع موازنة الوزارة ونحتاج لترشيد الدواء”.

ولم تستثن الأزمة الاقتصادية التي عصفت بلبنان منذ عام 2019 أيا من القطاعات، بما فيها قطاع الاستشفاء والدواء، وفيما يتعلق بأزمة فقدان أدوية السرطان فقد “أطلت برأسها السنة الماضية، بعدما تخطت شركات الأدوية في الأشهر الأولى من السنة الموازنة التي وضعتها الدولة اللبنانية”، بحسب ما قاله رئيس جمعية “بربارة نصّار” لدعم مرضى السرطان، هاني نصّار.

وشرح نصار في وقت سابق أنه “بدأ التقنين على هذه الشركات، لكن دعم أدوية السرطان استمر مع وضع بروتوكول جديد يقوم على تحديد وزارة الصحة أنواع وأعداد الأدوية المستوردة على أن تحظى على موافقة مسبقة من مصرف لبنان”.