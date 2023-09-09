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الأبيض وضع حجر أساس قسم غسيل الكلى في مستشفى المنية

منذ 7 دقائق
آخر تحديث: 9 - سبتمبر - 2023 4:30 مساءً
وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض

وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض

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وضع في حرم مستشفى المنية الحكومي حجر الأساس لمركز غسيل الكلى، الممول من جمعية “العزم والسعادة”، بحضور وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الأبيض.

وأشار الأبيض الى أنّ “هذا المشروع الحيوي ضروري لمنطقة المنية والجوار، وهو حاجة ملحة منذ عقود حيث يتكبد مرضى غسيل الكلى اعباء التنقل الى مستشفيات بعيدة لإتمام الجلسات”، موضحا ان “رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي تلق مطلب أهالي المنطقة الممثلين بالنائب احمد الخير، الذي قام بتمويل تشييد هذا المركز بمواصفات صحية عالية جداً”.

بدوره، شكر الخير ميقاتي، معتبراً أن “تأهيل البنى الصحية أساسي في أي عملية انماء”، قائلاً: “هناك تكامل بين العمل السياسي والانمائي، ولا يمكن فصل المسارين عن بعضهما البعض، ونحن هذه السنة أمام عام انمائي بإذن الله، وقد بدأنا مع اتحاد البلديات والبلديات ومصلحة المياه وباقي الإدارات بمتابعة الأمور الإنمائية، بالتنسيق مع رئاسة الحكومة والوزارات المعنية والمنظمات، وكانت باكورة العمل في تجهيز المركز الثقافي الكويتي، وشبكات الطاقة الشمسية المخصصة لآبار المياه، وكورنيش المنية والاوتوستراد الدولي، ونحن مسؤولون أمام أهالي المنية الذين اعطونا ثقتهم، لذا نسأل الله ان نكون على قدر هذه المسؤولية”.

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