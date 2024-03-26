الأبيض يؤكد: نسبة تحمّل المواطن انخفضت إلى 20% من فاتورة المستشفيات الحكومية

عقد وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال الدكتور فراس الأبيض، اجتماعاً موسعاً في الوزارة اليوم، مع مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة في بيروت وجبل لبنان، بحضور نقيب أصحاب المستشفيات الخاصة سليمان هارون. وذلك في إطار اللقاءات التي بدأها في محافظتي الشمال والبقاع مع مدراء المستشفيات الحكومية والخاصة لشرح الآلية التي سيتم اتباعها لتطبيق التعرفات الجديدة للوزارة والتي تتضمن زيادات كبيرة على التغطية الصحية لمرضى الوزارة إبتداء من الشهر المقبل.

وجدد الأبيض التأكيد على أن “نسبة تحمّل المواطن انخفضت إلى عشرين في المئة (20%) من فاتورة المستشفيات الحكومية وإلى خمسة وثلاثين في المئة (35%) من فاتورة المستشفيات الخاصة، علمًا بأن تغطية جلسات غسيل الكلى كانت وبقيت كاملة بنسبة 100 في المئة”.

وشدد على “ضرورة عدم تسجيل أيّ مخالفة لهذا الأمر تحت طائلة المسؤولية”، داعياً إلى إعطاء المريض كل ما يحتاج إليه من دعم وعناية”.