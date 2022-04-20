الأبيض يؤكّد ضرورة دعم مستشفيات الأمراض العقلية

أكّد وزير الصحة “فراس الأبيض” ضرورة مساعدة مستشفى الصليب للأمراض العقلية والنفسية عن طريق تحرير أموال وردت للمستشفيات الحكومية، وقد يتم تخصيص جزء منها للمستشفيات التي تعنى بالأمراض العقلية والنفسية ومن بينها مستشفى الصليب.

كلام الأبيض جاء خلال زيارته المستشفى حيث اطلع على أوضاعه وحاجات المرضى بهدف تقديم المساعدة في هذه الظروف الصعبة والاستثنائية.

وكشف الأبيض أنّ “هناك أموالا ستأتي من دولة قطر وسيصار إلى تحويل بعضها إلى مستشفيات الأمراض العقلية، وبنوع خاص لمستشفى الصليب الذي تعتبره الدولة اللبناينة خاصتها بما أنه ليس لديها مستشفى حكوميا للأمراض العقلية والنفسية ومن الواجب مساعدته”، لافتًا الى أنّ هناك برنامج آخر سينفذ مع مؤسسات دولية لا تبغي الربح NGO، وهو ما سيساهم في حل المشاكل الكبيرة التي تعاني منها المستشفيات، وقد اطلعناهم على برنامجنا التطبيقي ووعدونا خيرا.

هذا وأشار الى أنّ هناك نية بإصلاح الوضع عن طريق رفع التعرفات، قائلًا: ” طلبنا زيادة موازنة وزارة الصحة سبعة اضعاف لتحقيق ذلك ولرفع السقوف المالية خاصة للأمراض العقلية والسرطانية وغسل الكلى. كما اننا نعمل مع جهات دولية وهناك من يريد منها أن يتعاون مع الدولة وآخرون بدونها ونحن لا نمانع ذلك ابدا، لان الهدف هو المساعدة”.

وختم شاكرا كل القيمين على المستشفى ثم توجه إلى الراهبات قائلا: “هكذا عمل يستوجب وجود راهبات مثلكن، لأن ما تقمن به ليس بالأمر السهل، فنحن معكن؛ نرى ونقدر ما تبذلنه من جهود”.

وكان في استقبال الوزير الابيض الرئيسة العامة لجمعية راهبات الصليب الأم ماري مخلوف ، ومديرة ورئيسة مستشفى الصليب للأمراض العقلية والنفسية الام جانيت أبو عبدالله وعدد من الراهبات والأطباء وفريق العمل في المستشفى.وبعد جولة قام بها الجميع على أقسام المستشفى،