الأبيض: يجب ألّا نصل إلى الكوليرا المستوطنة

لفت وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال “فراس أبيض” إلى أنّ “وضع البنى التحتية وشبكات المياه والصرف الصحي بيئة حاضنة للكوليرا”، مشيرًا إلى أنّ “هناك بلديات كانت سبّاقة في حماية مناطقها من الوباء”.

وأضاف في حديث لـ”صوت لبنان”: “نحتاج إلى نقطتين من الكلور لتعقيم كلّ ليتر ماء”، مشدّداً على أنّ “الموضوع ليس خارجاً عن السيطرة، لكن في حال لم نعمل بسرعة وبانتباه يُمكن أن يصبح خطيراً وتخرج عن السيطرة، لذلك يجب ألا نصل إلى الكوليرا المستوطنة”.

كما لفت أبيض إلى أنّ “العدد الأول من اللقاح المضاد للكوليرا الذي حصلنا عليه، سيُعطى للفريق الطبي و600 ألف من هذه اللقاحات ستكون للذين تتخطّى أعمارهم الـ60 سنة وستدفع ثمنها المفوضية العليا للاجئين”، وتابع: “نعمل على الدفعة الثانية، واللقاحات هي مجانية، واللقاح سنويّ عن طريق الفم وآثاره الجانبية ضئيلة”.

من جانب آخر، أشار أبيض، إلى “أنّنا نرسل دواء السرطان إلى المريض مباشرةً ونقوم بمتابعته”، وتابع: “أصبح 70 في المئة من المرضى يصل إليهم الدواء”، مؤكدًا “أنّنا لم نرفع الدعم عن إبر المناعة”.

من جهته، أشار رئيس قسم الأورام والدم في مستشفى أوتيل ديو البروفسور فادي نصر، إلى أنّ “هناك تحسنًا في تأمين أدوية السرطان، ونشجّع على أن يبقى قسم من الأدوية من ضمن البروتوكول”.