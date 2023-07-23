الأبيض يدقّ جرس الإنذار.. ويُحذّر من تراجع إضافيّ في الخدمات الصحيّة

أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، إلى أنّ “الأزمات المتعاقبة في لبنان أدت إلى موجات من الهجرة بين شبابنا المتعلم، وبخاصة بين الكوادر الطبية والتمريضية، وهذا ما يشكل أهم التحديات أمام نظامنا الصحي، وأمننا المجتمعي”.

الأبيض وفي كلمة له خلال احتفال جامعة المقاصد في بيروت بتوزيع الشهادات على متخرجيها، قال: “في الماضي، لعبت الجامعات في لبنان دورًا كبيرًا في الازدهار الذي شهده وطننا، وبخاصة بعد الاستقلال، وأضحى لبنان جامعة الشرق، لكن الحروب والنزاعات، وتغليب المصالح الفئوية والفردية قد أفضت بنا إلى التراجع الكبير الذي يشهده قطاع التربية والتعليم، مما انعكس بدوره على تعليم وتهيئة الكوادر الصحية. من هنا، ندق كوزارة الصحة العامة جرس الإنذار، فاستمرار الأزمات من غير أفق للحل لن تؤدي إلا إلى المزيد من التراجع في مستوى الخدمات الصحية المقدمة، وإلى المزيد من هجرة الكوادر والطاقات البشرية، وخاصة بين الخريجين”.

وتابع: “لذلك كانت الخطوة التي قامت بها الوزارة لدعم مطالب العاملين الصحيين ونقاباتهم لضمان تحصيلهم رواتب تضمن لهم ولعائلاتهم عيشًا كريمًا يمكنهم من الصمود في وطنهم وخدمة أهلهم، وهي حل مؤقت في انتظار استعادة الوطن صحته والقطاعات عافيتها”.

وختم: “ندعو مجتمعنا أن يتكاتف ويتآزر وراء جامعة وجمعية المقاصد، ويمدها بكل عون ودعم، ليضمن استمراريتها في القيام بحملها الثقيل في تربية الأجيال، ومداواة المرضى، وإجابة المحتاج، والمحافظة على القيم والتراث”.