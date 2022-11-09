الأبيض يشدّد على دور المستشفيات الحكومية في مواجهة الكوليرا

تحدث وزير الصحة “فراس الأبيض” عن “دور المستشفيات الحكومية في مواجهة الأوبئة منذ جائحة كورونا إلى وباء الكوليرا”، وقال: “هناك أمران أساسيان نعمل عليهما، هما جهود ما قبل العلاج وتتعلق بالوقاية من خلال معالجة البنى التحتية من مياه ونفايات وغيرها. وثبت في دراسة أجريت في بلدية الغبيري أن ٨٠ في المئة من الصهاريج التي تنقل المياه إلى البيوت ملوثة بالجراثيم. ولذلك، وزعنا مادة الكلور على أصحاب الصهاريج”.

كلام الأبيض جاء خلال زيارته مستشفى بنت جبيل الحكومي، للاطلاع على جهوزيته في مواجهة وباء الكوليرا، حيث شدّد على أنه “نعمل على تأمين الفحوص واللقاحات وتتبع الانتشار ليبقى تحت السيطرة، وما حصل من انتشار في البداية في عكار والبقاع سببه عدم جهوزية المستشفيات، الأمر الذي جعل دخول المصابين إليها ينشر المرض فيها. كما أعددنا برامج للتدريب والتجهيز لإجراء فحوص rapid test وpcr علّنا نستطيع السيطرة على الوضع”.

وتابع: “نعمل على تأمين حقوق العاملين في المستشفيات الحكومية، الذين ستسوى رواتبهم بعد نشر الموازنة في الجريدة الرسمية، والتي ستصبح ثلاثة أضعاف كباقي موظفي القطاع العام. وبالنسبة للمساعدات المدرسية، تحوّلت من وزارة المال إلى المصرف المركزي، وهي في مستوى ما تقدمه تعاونية الدولة، وستوزع قريبا على المستشفيات”.

كما وعد بـ “تأمين جهاز سكانر لمستشفى بنت جبيل من خلال قرض البنك الإسلامي”.

ثم تفقد القسم المعد لاستقبال إصابات الكوليرا في حال حدوثها.