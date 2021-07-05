الأبيض يعلنها: الرقم الحقيقي لإصابات “دلتا” أكبر بكثير من الأرقام المعلنة

قال مدير مستشفى الحريري الجامعي الدكتور فراس أبيض في حديث إذاعي أن متحوّر “دلتا” أصبح في لبنان ويجب العمل على محاولة الحدّ من انتشاره وهنا المسؤولية تقع على الفرد والمؤسسات، أضاف: الرقم الحقيقي لإصابات “دلتا” أكبر بكثير من الأرقام المعلنة وهذا المتحوّر أشدّ انتشاراً وعدوى ويجب ألا يكون هناك تساهل من الناس وضرورة الإقبال على اللقاح أكثر.

بالمقابل لفت أن “القطاع الاستشفائي لا يجب أن يُترك وحيداً لناحية الكهرباء والمستلزمات الطبية وبالتالي لا قدرة لهذا القطاع على الصمود وهو بحاجة للدعم.

الأبيض أبدى تفهمه لإجراء الإمتحانات الرسمية ولا سيما لصفوف البكالوريا ولكننا نرفع الصوت ونحذر من أن أي تجمعات قد تؤدي لانتشار العدوى.