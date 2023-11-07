الأبيض يكشف عن موازنة "الصحة" لمواجهة تداعيات أي عدوان

أعلن وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، خلال جولته في منطقة الجنوب التي بدأها من صيدا لتفقد جهوزية القطاعين الصحي والاستشفائي، أنّ “الموازنة الموجودة لدى وزارة الصحة لمواجهة التداعيات الصحية والاستشفائية لأي عدوان إسرائيلي قد يحصل على لبنان هي 20 مليون دولار، منها 11 مليون دولار قدمتها الحكومة اللبنانية للوزارة لتغطية جرحى الحرب بحال حصلت، وقرض من البنك الدولي لتغطية المستلزمات في هذه الحالة أيضًا”.

وأوضح أن “خطة وزارة الصحة تقوم على: الاستعداد للطوارىء الصحية وجهوزية القطاع الاستشفائي وتحضير الطاقم الطبي أو التمريضي للتعامل مع جرحى الحرب أو الفوسفور الأبيض أو غيره، وتفعيل التشبيك داخل القطاع الصحي والاستشفائي وبين غرفة عمليات الوزارة وغرف العمليات في الوزارات المختلفة”، وأشار إلى أن “خطة الوزارة تشمل أيضًا تقديم الرعاية الصحية الأولية للنازحين في أماكن نزوحهم ومن خلال هذا البرنامج الذي يغطي 300 مركز عناية أو رعاية أولية موجودة في كل لبنان”.