الجمعة 17 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 1 ديسمبر 2023 |
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الأبيض يمثّل وزارة الصحة في مؤتمر "كوب 28" بشأن تغيّر المناخ

منذ 7 دقائق
وزير الصحة فراس الأبيض

وزير الصحة فراس الأبيض

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شارك وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال، فراس الأبيض، في مؤتمر الأمم المتحدة، المعني بتغير المُناخ (COP28)، الذي يُعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويمتد من 30 تشرين الثاني إلى 12 كانون الأول.

ويجتمع القادة من أنحاء العالم، سنويًا، لمعالجة التدخل البشريّ الخطير، في النظام المُناخيّ.

ويمثل وزير الصحة مع عدد من المتخصصين، وزارة الصحة العامة، في الوفد الرسميّ اللبنانيّ.

وأكّد الأبيض، من خلال مشاركته، على الحاجة الملحة لإعطاء الأولوية، في لبنان، للمخاطر المرتبطة بالصحة العامة، في المؤتمر الأوسع عن تغير المُناخ.

وسيدعو الوزير إلى الإلتزام باتخاذ تدابير استباقية واستراتيجيات تعاونية للتخفيف من آثار العوامل البيئية على صحة الإنسان.

وأكّد الضرورة الملحة لاتخاذ التدابير اللّازمة، لتطوير أنظمة الرعاية الصحية، للتكيف والتأقلم مع أزمة التغير المُناخيّ.

وتجدر الإشارة إلى أنه، في وقت سابق من هذا العام، كانت وزارة الصحة العامة قد دعمت إجراءات مؤتمر الأمم المتحدة المرتبطة بتغير المناخ (COP26) في رسالة رسمية موقعة ومؤرخة في 26 آذار 2023.

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