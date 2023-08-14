الأبيض يطمئن: لا أرقام تقول إن موجة كورونا كبيرة آتية

أشار وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض الى أن “وزارة الصحة لاحظت في الفترة الأخيرة أن هناك ارتفاعاً في نسبة الفحوص وهذا الأمر يحصل كل عام في نفس التوقيت والسبب يعود لارتفاع نسبة الاختلاط”.

وقال الأبيض للـLBCI: “لا يوجد أرقام تقول إن موجة كورونا كبيرة آتية الى لبنان وفي حال طرأ أي شيء فبالتأكيد سنبلّغ الناس”.

رغم أن مصادر في وزارة الصحة اللبنانية أكدت عبر “نداء الوطن“، صباح اليوم، عودة الوباء إلى لبنان، وأن الأعداد تتزايد يوماً بعد آخر، نتيجة أعداد السياح الكبيرة والحديث عن موجة جديدة من «كورونا» تجتاح العالم.

وتلفت المصادر إلى أنّه لا خطة وقائية حتى الساعة، لكن الكل يترقّب بعين الحذر تداعيات الموجة الجديدة، حيث تحذر منظمة الصحة العالمية من أنها ستكون شديدة الخطورة.