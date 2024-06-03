الأب خنيصر يحذر من التعرض لأشعة الشمس في هذه الأوقات!

تشهد مناطق لبنان طقسًا حارًا طيلة الأسبوع الحالي بسبب تدفق كتل هوائية حارة من شبه الجزيرة العربية، ما يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وانحسار السحب في الجو نتيجة انخفاض الرطوبة في الطبقات الجوية العليا.

بدوره، توقع الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية والمناخ، في حديث لصوت كل لبنان، أن تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري مشيرا الى أن درجات الحرارة ستتخطى معدلاتها الموسمية وتبلغ ذروتها بحيث تصل الى سبع وثلاثين درجة بقاعا واثنيتن وثلاثين درجة فوق الجبال وثلاث وثلاثين درجة ساحلا.

ولفت خنيصر الى أنّ نسبة الرطوبة على الساحل ستلامس ال 90%، ما يزيد الشعور بالحرّ، محذرا من التعرض لأشعة الشمس في ساعات الظهر.