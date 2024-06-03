الأثنين 26 ذو القعدة 1445 ﻫ - 3 يونيو 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأب خنيصر يحذر من التعرض لأشعة الشمس في هذه الأوقات!

منذ 22 دقيقة
طقس لبنان

طقس لبنان

A A A
طباعة المقال

تشهد مناطق لبنان طقسًا حارًا طيلة الأسبوع الحالي بسبب تدفق كتل هوائية حارة من شبه الجزيرة العربية، ما يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وانحسار السحب في الجو نتيجة انخفاض الرطوبة في الطبقات الجوية العليا.

بدوره، توقع الأب ايلي خنيصر المتخصص بالأحوال الجوية والمناخ، في حديث لصوت كل لبنان، أن تستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري مشيرا الى أن درجات الحرارة ستتخطى معدلاتها الموسمية وتبلغ ذروتها بحيث تصل الى سبع وثلاثين درجة بقاعا واثنيتن وثلاثين درجة فوق الجبال وثلاث وثلاثين درجة ساحلا.

ولفت خنيصر الى أنّ نسبة الرطوبة على الساحل ستلامس ال 90%، ما يزيد الشعور بالحرّ، محذرا من التعرض لأشعة الشمس في ساعات الظهر.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب الياس حنكش
    إلياس حنكش لصوت بيروت: نريد ضمانات للذهاب إلى جلسة مفتوحة
    عناصر من حزب الله
    حزب الله يدمر آلية عسكرية إسرائيلية في جبل عداثر
    توقعات الطقس
    إليكم حالة الطقس طيلة الأسبوع الحالي

    الأكثر قراءة

    الشيخ صباح خالد الحمد المبارك الصباح
    تعرف على ولي عهد الكويت الجديد
    قادة الجيش الإٍسرائيلي
    فيديو.. قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي يتأهبون لسيناريو الحرب مع لبنان
    قرية إنغريا إحدى أصغر القرى في شمالي إيطاليا
    هل سمعت عن أغرب انتخابات في العالم.. المرشحون أكثر من نصف السكان!