الأب نصر: تأمين المحروقات يشكّل تحدياً كبيراً أمام المدارس

دعا الامين العام للمدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر وزارة التربية والحكومة الى القيام بواجباتهم تجاه القطاع التربوي العام والخاص من خلال وضع خطة ورؤية للعام الدراسي الحالي وشدد على أهمية أن يكون هناك وزارة للتخطيط الاستراتيجي تعمل على حلّ الأزمات.

وفي حديث لبرنامج أقلام تحاور من صوت كل لبنان أشار الى أن تأمين المحروقات يشكّل تحدياً كبيراً أمام المدارس داعياً الدولة الى العمل على تأمين الكهرباء لثماني ساعات يومياً أو تأمين المحروقات للمدارس بسعر مدعوم.

وعن المساعدات الخارجية قال إنها بمعظمها مخصصة للتعليم الرسمي على الرغم من التحديات التي يعاني منها القطاع الخاص إلا أن حصّته تقتصر على المبادرات الخارجية.

وكشف عن توافق على إعطاء زيادة على رواتب الأساتذة في المدارس التي تجد نفسها قادرة على ذلك. وطالب الدولة بإزاحة الحمل عن كاهل الأهل لتتمكن المدارس من تحسين رواتب الأساتذة من دون زيادة الأقساط.