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الأب نصر: همّنا الأساسي فتح المدارس.. ولإيجاد حلول تُرضي كلّ الأطراف

منذ ساعة واحدة
الأب يوسف نصر

الأب يوسف نصر

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لفت الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، إلى أنّ “همّنا الأساسي فتح المدارس وعودة التلاميذ، إنّما هناك معوّقات أهمّها اقتصادية، ويجب أن تكون هناك خطة وكل القرارات التي يجب أن نتخذها لا بدّ أن تستند إلى الدستور الذي كفل حرّية التعليم”.

وأكد في حديث للـMTV، أنه “علينا واجب استقطاب بقدر ما نتمكّن من مساعدات لأهالي التلاميذ، ويجب تفعيل مكاتب المساعدات في المدارس، وأقترح تشكيل لجنة أزمة وخلق إطار قانوني للمساعدات الاجتماعية”.

ورأى أنّه “يجب إيجاد حلول ترضي كل الأطراف، وهنا دور حكمة المدارس أن تخلق هذا التوازن، ويجب أن نحترم قدرات الناس”، مشيرًا إلى أننا “في ظرف صعب علينا أن نلتزم بمبادئ لنتخطاها”، مشددًا على أنّه “علينا التفكير بأولاد الموظفين في القطاع العام عندما نضع الأقساط، لا يمكن دولرة كل شيء”.

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