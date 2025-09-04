الأحدب في ذكرى المولد النبوي الشريف: لتكن دافعاً لتعزيز الوحدة

كتب النائب السابق مصباح الاحدب عبر منصة “أكس”: “بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أتقدّم من اللبنانيين جميعاً، ومن المسلمين خصوصاً، بأحرّ التهاني وأطيب الأماني.

نسأل الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة بالخير والبركة والسلام، وأن تكون دافعاً لتعزيز قيم الرحمة والتآخي والوحدة.

كل عام وأنتم بخير”.

بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أتقدّم من اللبنانيين جميعاً، ومن المسلمين خصوصاً، بأحرّ التهاني وأطيب الأماني.

نسأل الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة بالخير والبركة والسلام، وأن تكون دافعاً لتعزيز قيم الرحمة والتآخي والوحدة.

كل عام وأنتم بخير — Misbah Ahdab (@MisbahAhdab) September 4, 2025