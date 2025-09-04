الخميس 12 ربيع الأول 1447 ﻫ - 4 سبتمبر 2025 |
الأحدب في ذكرى المولد النبوي الشريف: لتكن دافعاً لتعزيز الوحدة

منذ 7 دقائق
النائب السابق مصباح الأحدب

النائب السابق مصباح الأحدب

كتب النائب السابق مصباح الاحدب عبر منصة “أكس”: “بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، أتقدّم من اللبنانيين جميعاً، ومن المسلمين خصوصاً، بأحرّ التهاني وأطيب الأماني.

نسأل الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة بالخير والبركة والسلام، وأن تكون دافعاً لتعزيز قيم الرحمة والتآخي والوحدة.

كل عام وأنتم بخير”.

