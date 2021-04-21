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الأحدب: كيف للعدالة أن تتحقق على يد قاضية تتصرف بكيدية سياسية؟

21 - أبريل - 2021
مصباح الاحدب

مصباح الاحدب

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غرّد النائب السابق مصباح الأحدب على صفحته عبر “تويتر” قائلاً “جميع اللبنانيين يريدون معرفة من سرق اموالهم، لكنهم يتساءلون أيضاً لماذا لم تفتح غادة عون ملفات فساد وزارة الطاقة المسؤولة عن هدر أكثر من ٥٠ مليار دولار، فكيف للعدالة ان تتحقق على يد قاضية تنقلب على المؤسسة القضائية وتضرب هيبتها وتتصرف بكيدية سياسية وفق مصالح فريقها السياسي؟

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