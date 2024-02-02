الجمعة 21 رجب 1445 ﻫ - 2 فبراير 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الأحدب: لا يجوز السماح للنازح الذي يتردّد إلى بلاده بالدخول مجدداً إلى لبنان

منذ ساعة واحدة
مصباح الأحدب

مصباح الأحدب

A A A
طباعة المقال

كتب النائب السابق مصباح الأحدب عبر منصة “أكس”: “أصبحت أزمة النزوح السوري تشكل ضغطاً هائلاً على المجتمع اللبناني بمكوناته كافةً ويجب العمل بجدية على معالجتها، اذا لا يجوز السماح للنازح الاقتصادي الذي يتردّد إلى بلاده في كل مناسبة بالدخول مجدداً إلى لبنان، وهذه مسؤولية الحكومة وهي تتهرّب منها، في المقابل من غير المسموح ترحيل النازح الذي ثمة خطر جدي يهدد حياته في سوريا”.

وأضاف : “الحل يكون بإعادة المعارض إلى مناطق سيطرة المعارضة والموالي إلى مناطق حكم النظام السوري”.

وختم: “يجب وقف الحملات التي تشن بشكل عشوائي على الوجود السوري لأنها تفتح الباب أمام طرف ثالث لاستغلالها وإثارة الفوضى في البلد”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب ميشال موسى
    موسى التقى فرونتسكا وعرض معها آخر التطوّرات
    حاصباني مع مسؤولين في صندوق النقد
    حاصباني يجتمع مع مسؤولين في صندوق النقد
    أفراد عصابة نصب واحتيال
    عصابة تبيع ذهباً مزيّفاً في قبضة الأمن

    الأكثر قراءة

    زوار عراقيون يعتدون على قبر الخليفة "معاوية" في دمشق
    فيديو صادم.. زوار عراقيون يعتدون على قبر الخليفة "معاوية" في دمشق!
    سعر غالون البنزين ارتفع 55 سنتا منذ أسبوع
    ارتفاع في سعر البنزين والمازوت.. ماذا عن الغاز؟
    عناصر من جماعة الحوثي
    كابلات الإنترنت والاتصالات بالبحر الأحمر في خطر كبير.. هل يفعلها الحوثيون حقاً!؟