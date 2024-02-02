الأحدب: لا يجوز السماح للنازح الذي يتردّد إلى بلاده بالدخول مجدداً إلى لبنان

كتب النائب السابق مصباح الأحدب عبر منصة “أكس”: “أصبحت أزمة النزوح السوري تشكل ضغطاً هائلاً على المجتمع اللبناني بمكوناته كافةً ويجب العمل بجدية على معالجتها، اذا لا يجوز السماح للنازح الاقتصادي الذي يتردّد إلى بلاده في كل مناسبة بالدخول مجدداً إلى لبنان، وهذه مسؤولية الحكومة وهي تتهرّب منها، في المقابل من غير المسموح ترحيل النازح الذي ثمة خطر جدي يهدد حياته في سوريا”.

وأضاف : “الحل يكون بإعادة المعارض إلى مناطق سيطرة المعارضة والموالي إلى مناطق حكم النظام السوري”.

وختم: “يجب وقف الحملات التي تشن بشكل عشوائي على الوجود السوري لأنها تفتح الباب أمام طرف ثالث لاستغلالها وإثارة الفوضى في البلد”.