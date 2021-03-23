برامج

شاهد اخر حلقاتنا اونلاين
استمع لاذاعتنا

الأحدب: لبنان ينهار وميقاتي يبحث عن صيغ لاستعادة دوره

منذ 19 دقيقة
آخر تحديث: 23 - مارس - 2021 4:48 مساءً
مصباح الاحدب

مصباح الاحدب

A A A
طباعة المقال

رد النائب السابق مصباح الاحدب على كلام الرئيس نجيب ميقاتي عن “رفضه الحياد والمؤتمر الدولي لانقاذ لبنان وتمسكه بالنأي بالنفس”. فقال: “إن النأي بالنفس الذي تحدث عنه الرئيس ميقاتي وضع لبنان بالمحور الذي ينتمي اليه وسمح باسمه ل”حزب الله” ان يقاتل في سوريا والعراق واليمن، وباسمه سلخ الحزب لبنان عن عمقه العربي وسلمه لإيران، وباسمه ألبس شبابنا زورا وظلما ثوب الارهاب”.

أضاف: “ان الوطن بشكل عام وطرابلس بشكل خاص، التي كان أهلها اكثر من تضرر من المواجهات الاقليمية عبر جولات العنف التي رعاها الرئيس ميقاتي في مدينته، اليوم في أمس الحاجة الى حراك البطريركية، الضنينة دائما بالحفاظ على لبنان، واعادته الى حضن المنظومة الدولية التي اخرجنا منها حلفاء الرئيس ميقاتي، والا فعلى الوطن السلام”.

وتابع: “ان لبنان ينهار والرئيس ميقاتي يبحث عن صيغ لاستعادة دور سياسي فقده بعدما تبين انه غائب عن تأمين مصالح شارعه الذي صدق وعوده الانتخابية واستفاق على الذل والجوع والحرمان”.

وختم: “أهل طرابلس لا يطلبون منه اي تبرع من جيبه الخاص، يا ليته يقوم بدوره بمطالبة أجهزة الدولة بوضع حد للفلتان الامني الذي يحضر لطرابلس بدل الاستمرار بالتبرع بمصير أهل مدينته مقابل مصالحه ومصالح حلفائه الاقليميين”.

    المزيد من أخبار لبنان

    اللواء عثمان ونجاة رشدي
    اوضاع البلاد بين اللواء عثمان ونجاة رشدي
    نقيب المحررين جوزف القصيفي
    الاعلاميون فوق الـ55 يتلقون اللقاح مطلع نيسان
    مصرف لبنان
    مصرف لبنان يشرح آلية الدخول إلى “المنصة الالكترونية”

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ماكرون
    مصدر فرنسي لـ”صوت بيروت انترناشونال”: 132 حساباً تحت المجهر الاوروبي والعقوبات أشد فتكاَ من الاميركية
    فتاة تثير الجدل على تيك توك
    بالفيديو: صاحبة أكبر فم في العالم تثير ضجة واسعة على تيك توك
    عون والحريري
    الورقة التي ارسلها عون إلى الحريري… حضرة الرئيس السابق للحكومة!