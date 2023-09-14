الأحدب: لتسليم أمن المخيمات إلى الجيش اللبناني وحده

اعتبر النائب السابق مصباح الأحدب عبر منصة “إكس”، أنّ “المعركة في مخيم عين الحلوة ليست بين شباب مسلم وآخر علماني، بل إنها بين مجموعات مسلحة ضلّت طريق التحرير وباتت تعمل لحسابات وأجندات خارجية مشبوهة داخل الأراضي اللبنانية”.

إن المعركة في مخيم عين الحلوة ليست بين شباب مسلم وآخر علماني، بل إنها بين مجموعات مسلحة ضلت طريق التحرير وباتت تعمل لحسابات وأجندات خارجية مشبوهة داخل الأراضي اللبنانية.#عين_الحلوة#لبنان — Misbah Ahdab (@MisbahAhdab) September 14, 2023

الأحدب أضاف عبر منصة “إكس”: “إنّ المسلمين والعلمانيين واللبنانيين والفلسطينيين يرفضون أن يكونوا مطية لسفك الدماء وتشريد الآمنين وترويع الأطفال”.

وختم: “على السلطة الفلسطينية والحكومة اللبنانية والجيش اللبناني تحمل مسؤولياتهم وسحب كل السلاح غير الشرعي الذي لم يجلب إلى البلد إلا الويلات، وتسليم أمن المخيمات إلى الجيش اللبناني وحده”.

على السلطة الفلسطينية والحكومة اللبنانية والجيش اللبناني تحمل مسؤولياتهم وسحب كل السلاح غير الشرعي الذي لم يجلب إلى البلد إلا الويلات، وتسليم أمن المخيمات إلى الجيش اللبناني وحده.#الجيش_اللبناني — Misbah Ahdab (@MisbahAhdab) September 14, 2023