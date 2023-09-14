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الأحدب: لتسليم أمن المخيمات إلى الجيش اللبناني وحده

منذ 56 دقيقة
آخر تحديث: 14 - سبتمبر - 2023 8:06 مساءً
مصباح الأحدب

مصباح الأحدب

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اعتبر النائب السابق مصباح الأحدب عبر منصة “إكس”، أنّ “المعركة في مخيم عين الحلوة ليست بين شباب مسلم وآخر علماني، بل إنها بين مجموعات مسلحة ضلّت طريق التحرير وباتت تعمل لحسابات وأجندات خارجية مشبوهة داخل الأراضي اللبنانية”.

الأحدب أضاف عبر منصة “إكس”: “إنّ المسلمين والعلمانيين واللبنانيين والفلسطينيين يرفضون أن يكونوا مطية لسفك الدماء وتشريد الآمنين وترويع الأطفال”.

وختم: “على السلطة الفلسطينية والحكومة اللبنانية والجيش اللبناني تحمل مسؤولياتهم وسحب كل السلاح غير الشرعي الذي لم يجلب إلى البلد إلا الويلات، وتسليم أمن المخيمات إلى الجيش اللبناني وحده”.

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