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الأحدب: نحذر من إلباس طرابلس زورا وظلما ثوب الإرهاب

21 - سبتمبر - 2021
مصباح الأحدب

مصباح الأحدب

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قال النائب السابق مصباح الأحدب في سلسلة تغريدات عبر “تويتر”:

“طرابلس تخضع لخطة أمنية منذ أكثر من عشر سنوات، وعليه فإن ارتباط أي خلية مع داعش كان يجب أن يكتشف بشكل استباقي”.

أضاف: “يجب على القيادات الأمنية أن لا تسمح بعمليات القمع وفبركة الملفات والظلم والتعذيب التي ينتهجها عناصر من أجهزة الدولة بحق شباب طرابلس، كي لا يدخل أي تنظيم إرهابي على الخط مستغلا عذابات المواطنين، ومن هذا المنطلق نحذر من إلباس طرابلس زورا وظلما ثوب الارهاب تحت حجة توقيف أي خلية ارهابية”.

وختم: “اليوم رئيس الحكومة ووزير الداخلية من طرابلس، وهما يعلمان واقع المدينة وأهلها، فعليهما أن يعملا على رفع الظلم فورا عن مدينتهما، والا فانهما شريكان بظلم طرابلس ومتآمران على أهلها”

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