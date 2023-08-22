الثلاثاء 6 صفر 1445 ﻫ - 22 أغسطس 2023 |
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الأحدب يتحدّث عن "مشهد مخيف" للرؤساء والوزراء!

منذ 4 دقائق
مصباح الأحدب

مصباح الأحدب

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اعتبر النائب السابق مصباح الأحدب عبر منصة “إكس” أنّ “مشهد الرؤساء والوزراء يتفقدون منصة النفط مخيف، والله يستر”.

وأضاف الأحدب أنّ المسؤول عن انهيار البلد وإفلاسه لا يؤتمن على إخراج ثرواته النفطية وإنقاذه.

يأتي ذلك فيما قام رئيسا مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي بجولة اليوم على منصة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك الرقم 9 في المياه الإقليمية اللبنانية لمواكبة إنطلاق العمل اللوجستي.

وشارك في الجولة وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، رئيس “هيئة إدارة قطاع البترول” وسام الذهبي، ووفد من شركة “توتال” الفرنسية.

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