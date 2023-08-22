الأحدب يتحدّث عن "مشهد مخيف" للرؤساء والوزراء!

اعتبر النائب السابق مصباح الأحدب عبر منصة “إكس” أنّ “مشهد الرؤساء والوزراء يتفقدون منصة النفط مخيف، والله يستر”.

وأضاف الأحدب أنّ المسؤول عن انهيار البلد وإفلاسه لا يؤتمن على إخراج ثرواته النفطية وإنقاذه.

مشهد الرؤساء والوزراء يتفقدون منصة النفط مخيف، والله يستر.

ان المسؤول عن انهيار البلد وافلاسه لا يؤتمن على اخراج ثرواته النفطية وإنقاذه.#لبنان_بلد_نفطي pic.twitter.com/epKM5F7uz5 — Misbah Ahdab (@MisbahAhdab) August 22, 2023

يأتي ذلك فيما قام رئيسا مجلس النواب نبيه بري والحكومة نجيب ميقاتي بجولة اليوم على منصة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك الرقم 9 في المياه الإقليمية اللبنانية لمواكبة إنطلاق العمل اللوجستي.

وشارك في الجولة وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية، وزير الطاقة والمياه وليد فياض، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، رئيس “هيئة إدارة قطاع البترول” وسام الذهبي، ووفد من شركة “توتال” الفرنسية.