الأحرار: العلاقات التاريخية المبنية على الاحترام المتبادل لا تتزعزع

أعلن حزب الوطنيين الأحرار في بيان، أن “وفدا منه زار دارة السفير السعودي وليد بخاري في اليرزة، وضم: الأمين العام المهندس بيار جعارة، أمينة الخارجية المهندسة تيفاني جعارة، عضو أمين الخارجية المهندس جوزف شمعون، أمين المغتربين ميشال يزبك، أمين العمل أنطوان الأسمر، وأعضاء المجلس السياسي: سهيل طعمه، أنطوان كرباج، والمهندسان فرنسوا زعتر وجورج نعمان”.

وأكد البيان أن “العلاقات التاريخية التي بنيت على أسس الاحترام المتبادل منذ عهد الرئيس كميل شمعون والملك عبد العزيز بن سعود لا تتزعزع”.

ويأتي هذا التصريح في وقت تنحى وزير الخارجية السابق شربل وهبة من مهامه بعد تصريح له عبر قناة “الحرة” أساء فيها للمملكة، كما وارتفعت أصوات الاحتجاجات منذ ليل الاثنين في لبنان رداً على التصريحات المسيئة التي أطلقها عبر قناة “الحرة” وأدت إلى توتر في لبنان والمملكة.

كما بدأت الفعاليات منذ صباح الأربعاء، بزيارة دارة السفير السعودي في بيروت. وشاركت وفود من كتل حزبية مختلفة بينها وفد حزب التقدمي الاشتراكي وتيار المستقبل وحركة أمل والقوات اللبنانية وغيرها من عشائر ورجال دين للتنديد بموقف وهبة المسيء بحق المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي كافة.