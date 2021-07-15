الجمعة 5 ذو الحجة 1442 ﻫ - 16 يوليو 2021 |
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“الأحرار”: المستفيد الأول من الانهيار هو حزب الله والمنظومة الحاكمة

منذ ساعتين
الوطنيين الأحرار

الوطنيين الأحرار

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صدر عن امانة الاعلام في حزب الوطنيين الاحرار البيان الآتي: “تسعة اشهر من الانتظار، انتظار من؟ انتظار رئيسا مكلفا وعدنا بتشكيل حكومة مصغرة واذا به يطرح 24 اسماً”.

انتظار رئيسا للجمهورية، مفترض ان يكون بي الكل ولكن اتضح انه اب فقط لعائلته الصغيرة فرفض تشكيلة ليس له فيها مقربين! إن المستفيد الأول من الانهيار هي المنظومة الحاكمة وعلى رأسها حزب الله.

لذا نطالب المجتمع الدولي وكل محبي لبنان أينما وجدوا الضغط والعمل على إنقاذ المواطن. المطلوب حكومة إنقاذية مصغرة تتألف من اختصاصيين اقطاب في مجالهم، بإشراف المجتمع الدولي، تهدف الى تطبيق القرارين 1559و1701، وتشرف على انتخابات نيابية مبكرة وإلا ادراج لبنان تحت الفصل السابع كون الشعب اللبناني اصبح رهينة للميليشيات المسلحة”.

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