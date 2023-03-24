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"الأحرار" عن قرار تأجيل بدء العمل بالتوقيت الصيفي: لا يتوافق مع مصالح لبنان

منذ 39 دقيقة
حزب الوطنيين الأحرار

حزب الوطنيين الأحرار

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دانت أمانة الاعلام في حزب “الوطنيين الأحرار” في بيان، قرار تأجيل بدء العمل بالتوقيت الصيفي، وأوضحت أن “تغيير التوقيت الصيفي والشتوي المعتمد عالمياً منذ 105 سنوات، مرتبط بمعايير توفير الطاقة من خلال الإستخدام الأفضل لضوء النهار، وهذه الإجراءات مرتكزة على حقائق ووثائق علمية”، ورأت أن “ما جرى بالأمس على يد أعلى السلطات التشريعية والتنفيذية في لبنان بعيد كل البعد عن المقاربات العلمية ليتم حصرها بالإعتبارات الطائفية التي تستمر بهدم المفاهيم العلمية التي تقوم عليها الدول، كما تستمر بعزل لبنان عن المحيط الدولي على كل المستويات. فبعد عزله ديبلوماسياً ومالياً وسياسياً، يأتي الدور لعزله على مستوى الوقت بناءً لرغبات شخصية وليس بما يتوافق مع مصالح لبنان”.

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