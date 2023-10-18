"الأحرار": غالبية الشعب اللبناني ترفض منطق الانزلاق نحو صراع مُدمّر

أدان حزب الوطنيين الأحرار في بيان، “بأشد عبارات الاستنكار المجزرة الهمجية التي طالت الأبرياء في المستشفى المعمداني في غزّة، والتي أوقعت مئات الضحايا ودمارًا هائلًا برزت في مشهد مفجع يتنافي وأبسط القواعد الإنسانية”.

الحزب أشار إلى أنّه “يراقب بقلقٍ بالغ، إصرار البعض على جعل أرض لبنان ساحةً للصراع الإيراني-الإسرائيلي، وأهله وقودًا له، ويؤكد على رفض غالبية الشعب اللبناني لمنطق الانزلاق نحو صراع عبثي مُدمر، قد يكون أسوأ مما نشهده في غزّة”، مهيبًا “بكل الأفرقاء العودة إلى حسّهم الوطني والعمل سويًا لاستعادة قرار الدولة في الحرب والسلم، حرصًا منا جميعًا على حماية سيادة لبنان وشعبه من الأخطار الوجودية المحدقة به في هذه الظروف المصيرية الصعبة”.