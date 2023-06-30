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"الأحرار": قرار السلطة اللبنانيّة جريمة ترتقي إلى مستوى الخيانة العظمى

30 - يونيو - 2023
حزب الوطنيين الأحرار

حزب الوطنيين الأحرار

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شدد حزب الوطنيين الأحرار في بيان اليوم، على أنّ “الأسرى والمفقودين اللبنانيين وقسمًا منهم من عناصر الجيش اللبناني وقواه الأمنية، هم جزء لا يتجزأ من كرامة الوطن، والمطالبة بهم ومعرفة مصيرهم يشكل موجبًا سياديًا تلتزم الدولة اللبنانية الاضطلاع به لحين إنجاز هذا الملف حتى آخر مفقود أو أسير”.

وقال: “إن قرار لبنان بالامتناع عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنشاء مؤسسة مستقلة من أجل جلاء مصير آلاف الأشخاص المفقودين في سوريا، هو جريمة شائنة ترتقي إلى مستوى الخيانة العظمى التي ترتكبها السلطات اللبنانية مدفوعة بغايات أنانية شائنة”.

وختم: “يطالب حزب الوطنيين الأحرار المعنيين في الدولة اللبنانية بالتصويت الإيجابي على هذا القرار، محذرًا من المسؤوليات الجسام التي سيتعرض لها المسؤولون اللبنانيون بحال أصروا على موقفهم المتخاذل هذا”.

 

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