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"الأحرار": لإجراء التحقيقات بكل تجرد وليس التسرع بالاستنتاجات

15 - أكتوبر - 2021
الوطنيين الأحرار

الوطنيين الأحرار

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أصدرت أمانة الاعلام في حزب الوطنيين الأحرار البيان الآتي:

“ان الحزب يشجب ويدين التظاهر السلمي ظاهرياً والمسلح بالواقع بدليل الافلام المصورة التي تظهر الحقيقة. ونؤكد على وجوب الالتزام بالدستور وبفصل السلطات ونلفت إلى ان ازاحة، لا سمح الله، القاضي بيطار سيشكل ازاحة للعدالة وازالة نهائية لسلطة الدولة.

نطلب من السلطات الامنية اجراء التحقيقات بكل تجرد وليس التسرع بالاستنتاجات كما فعل وزير الداخلية وهو قاضٍ يعلم انه لا يجوز استباق التحقيق، كما يعلم ان الدفاع عن النفس مكرّس في قوانين العالم وفي قانون العقوبات اللبناني.

ان السلاح غير الشرعي تحت ستار المقاومة وتحرير الاراضي المحتلة لا يستعمل الا في الداخل للسيطرة على القرارات وعلى مقومات البلد.

ان الشعب اللبناني معروف بصبره الطويل لكن كما الكل يعلم للصبر حدود”.

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