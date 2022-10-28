"الأحرار": لإنشاء صندوق سيادي يعنى بعائدات القطاع النفطي

عقد المجلس الأعلى لحزب الوطنيين الأحرار إجتماعه الأسبوعي في البيت المركزي للحزب في السوديكو‎.‎

وأصدر المجتمعون بياناً قدروا فيه “كل خطوة تهدف إلى إعادة النازحين إلى بلادهم، مع الإشارة إلى ضرورة تسريع وتيرة إعادتهم ‏وبأعداد أكبر، وذلك نظرا إلى الأعداد الهائلة للنازحين على الأراضي اللبنانية‎”.‎

ودعوا “القوى السياسية في لبنان كافة للتكاتف والتضامن حول هذا الموضوع المصيري‎”.‎

اضاف البيان: “بالنسبة الى موضوع ترسيم الحدود البحرية وما يستتبع ذلك من تحضيرات لوجستية للتنقيب عن النفط والغاز ‏وإستخراجه في مراحل لاحقة، شدد الحزب على ضرورة إنشاء الصندوق السيادي الذي يعنى بعائدات القطاع النفطي مستقبلا، على أن ‏يكون تحت رقابة مالية دولية، إذ لا ثقة بمن سيدير هذا القطاع في الإدارة اللبنانية الحالية، التي لم تحافظ على المال العام، والتي أثبتت ‏أنها لا تؤتمن على إدارة أي قطاع يتعلق بالبنى التحتية وبالخدمات العامة‎”.‎

وتابع: “ولا يستغرب الحزب الموقف السوري تجاه ترسيم الحدود الشمالية اذ ان النظام كعادته يتهرب من اي ترسيم حدود مع لبنان ‏رغم تبجح البعض بالعلاقات اللبنانية السورية‎”.‎

وتساءل: “هل المطلوب من لبنان اكثر من ترسيم؟‎”. ‎

وختم: “مع نهاية العهد الحالي، كان الحزب، كما كل اللبنانيين، يتمنى أن تكشف حقيقة أفظع جريمة وقعت في لبنان، وهي جريمة ‏تفجير المرفأ، ولكان ذلك أرفع وسام يوضع على صدر القضاء اللبناني، ولكان ذلك أرقى تكريم للشهداء وذويهم‎”.‎